Skudd mot politibolig i svenske Västerås

Politimannen og hans familie lå og sov da skuddene ble avfyrt mot huset. Ingen ble skadd, men familien er nå ført til et beskyttet sted. Det dreier seg om to voksne og to barn, ifølge svenske medier.

Hendelsen behandles som et drapsforsøk. Ifølge opplysninger til Aftonbladet ble de om lag 20 skuddene avfyrt med automatvåpen.

– Vi vet at et flertall av skuddene ble avfyrt mot boligen med et grovkalibret våpen, sier politiets pressetalsmann Daniel Wikdahl.

– Dette er et forkastelig angrep mot hele samfunnet. Det er feige personer som via nære slektninger forsøker å ramme de som kjemper for andres trygghet og sikkerhet, sier rikspolitisjef Dan Eliasson til Expressen.

Han mener det bare er én måte å håndtere den grove volden på, med «enda mer kraft».

Västerås ligger nordvest for Stockholm.

