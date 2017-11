Åtte drept i terrorangrep i New York – nå skal sikkerheten skjerpes

Blant de døde er det fem argentinere og én belgier, bekrefter utenriksdepartementene til de to landene. Argentinerne var på sykkeltur, og skal ha vært i byen for å feire at det var 30 år siden de ble ferdig med sin utdannelse ved et universitet i Rosario.

Alle de elleve skadde er utenfor livsfare.

New Yorks ordfører Bill de Blasio konstaterte på en pressekonferanse kort tid etter hendelsen at det dreier seg om et terrorangrep. Hendelsen fant sted i det eksklusive TriBeCa-området, nær en skole, kun kvartaler unna World Trade Center.

Gjerningsmannen holdt opp to våpenkopier da han gikk ut av bilen. Han ble skutt og pågrepet av politiet. Gjerningsmannen ble sendt til sykehus for operasjon. Tilstanden hans var kritisk, men han er ventet å overleve, melder flere amerikanske medier.

«Dette ser ut som nok et angrep av en veldig syk og sinnsforvirret person. Politiet følger dette tett. IKKE I USA!», skrev president Donald Trump kort tid etter at han ble brifet om hendelsen.

Sikkerheten skjerpes

Kun timer etter hendelsen tok Trump til orde for å bedre sikkerheten.

«Jeg har nettopp bedt Homeland Security (departementet for innenlands sikkerhet) om å styrke vårt allerede ekstreme sikkerhetsklareringsprogram. Å være politisk korrekt er fint, men ikke for dette!», skrev Trump på Twitter.

– Sikkerheten vil bli styrket i New York som en forholdsregel etter angrepet, men det er ingen bevis for at det er en pågående trussel, sa New York-guvernør Andrew Cuomo.

Departementet for innenlands sikkerhet har blitt brifet om terrorangrepet og overvåker situasjonen nøye, samtidig som det jobber med sine føderale, statlige og lokale samarbeidspartnere, heter det i en uttalelse.

Gjerningsmannen

Ifølge flere anonyme politikilder er den pågrepne mannen 29 år gamle Sayfullo Saipov. ABC News hevder å vite at mannen er fra Tampa i Florida.

CNN melder at Saipov opprinnelig er fra Usbekistan og kom til USA i 2010. Politiet har selv ikke offentliggjort navnet på den pågrepne. Mannen skal ha ropt «Allahu Akbar» da han gikk ut av bilen etter hendelsen.

Det er også funnet en lapp i nærheten av pickupen som tilsier at gjerningsmannen er tilknyttet IS, men dette er heller ikke bekreftet.

En talsperson for Uber sier til CBS News at Saipov var sjåfør for taxiappselskapet og hadde passert en bakgrunnssjekk som gjøres på alle sjåfører. Uber har allerede vært i dialog med FBI og etterforskere i politiet.

Reaksjoner

Flere nåværende og tidligere statsledere tok til Twitter etter hendelsen.

– Michelle og jeg tenker på ofrene i dagens angrep i New York og alle som holder oss trygge. Newyorkere er så tøffe som man kan få blitt, skrev tidligere president Barack Obama på Twitter.

– Newyorkere ser dette angrepet for hva det er – et forsøk på å spre frykt. Vi vil stå opp mot terror mens vi sørger for ofrene og takker New York-politiet, tvitret tidligere president Bill Clinton.

Storbritannias statsminister Theresa May sa at hun var rystet over angrepet og at Storbritannia står sammen med New York.

– Sammen vil vi bekjempe terrorisme, sa hun.

Dette er første hendelsen av denne typen i New York siden en amerikansk veteran kjørte ned flere fotgjengere på Times Square den 18. mai. Da ble en 18 år gammel kvinne drept, og 22 personer ble såret.

(©NTB)