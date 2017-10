Sjåfør meide ned syklister på Manhattan – minst åtte drept

– Basert på informasjon vi har så langt, er åtte personer drept i terrorhandlingen og mer enn tolv personer er såret. Dette var en handling som skjedde med overlegg, sa New Yorks ordfører Bill de Blasio på en pressebrifing tirsdag ettermiddag.

Ifølge flere politikilder er gjerningsmannen 29 år gamle Sayfullo Saipov fra Tampa i Florida, skriver ABC News.

Han ble pågrepet etter å ha blitt skutt av politiet da han gikk ut av bilen mens han holdt opp to våpenkopier. En paintballpistol og en softgun ble senere funnet ved pågripelsesstedet.

Han skal ha ropt «Allahu Akbar» (Gud er stor) da han forlot kjøretøyet, ifølge flere amerikanske medier.

29-åringen er fraktet til sykehus for behandling. Hans tilstand er foreløpig ukjent.

Hendelsen fant sted i det eksklusive TriBeCa-området, nær en skole, kun kvartaler unna World Trade Center.

– Han har en pistol

Gjerningsmannen kjørte ned et flere personer i en leid pickup langs en gang- og sykkelvei på nedre Manhattan, før han kolliderte med en skolebuss. To voksne og to barn ble skadd i kollisjonen.

Til sammen ble seks personer bekreftet døde på stedet. Alle var menn. To andre ble sendt til sykehus der de ble bekreftet døde.

– Jeg så sjåføren. Det så ikke ut som han blødde, men han dro på foten. Han så frustrert, panisk og forvirret ut. Folk løp forbi meg og skrek «Han har en pistol. Han har en pistol». Jeg så ingen pistol, forteller et vitne til CNN.

Et annet vitne forteller til ABC News at alle begynte å løpe, og sier alt skjedde så fort.

– Sjåføren fortsatte i full fart. Takk Gud for at halloween-feirende ikke var ute ennå, la et vitne til.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo fortalte på pressebrifingen at 29-åringen var en «ensom ulv» og at det finnes ingen beviser for at han var en del av en større terrorhandling.

Trump informert

Ordfører de Blasio oppfordrer newyorkerne til å fortsette å leve som normalt. Politiet varsler samtidig at bemanningen nå styrkes i gatene.

President Donald Trump ble raskt brifet om hendelsen, opplyser Det hvite hus.

«Dette ser ut som nok et angrep av en veldig syk og sinnsforvirret person. Politiet følger dette tett. IKKE I USA!", skrev Trump på Twitter kort tid etter at han ble brifet.

Dette er første hendelsen av denne typen i New York siden en amerikansk veteran kjørte ned flere fotgjengere på Times Square den 18. mai. Da ble en 18 år gammel kvinne drept, og 22 personer ble såret.

