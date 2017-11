Kilder: Gjerningsmannen i New York fra Usbekistan

Det bekrefter blant annet en offisiell tjenestemann som er kjent med etterforskningen, til nyhetsbyrået AP. Gjerningsmannen er 29 år gamle Sayfullo Saipov med et førerkort knyttet til Tampa i Florida, skriver ABC News. Politiet selv har ikke gått ut med navnet på mannen.

Myndighetene mener 29-åringen handlet alene da han kjørte en pickup inn på en sykkelsti på Manhattan like etter klokken 15 lokal tid tirsdag.

Gjerningsmannen ble ifølge politiet skutt da han kom ut av bilen mens han holdt opp to våpenkopier og ropte «Allahu Akbar» (Gud er stor). Han ble pågrepet og fraktet til sykehus. Ifølge The New York Times er tilstanden hans kritisk.

En politikilde sier til CBS News at det ble funnet en «IS-relatert» lapp i nærheten av pickupen etter påkjørslene.

Åtte mennesker ble drept i terrorhandlingen. Elleve ble såret, men har ikke livstruende skader, ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Dette var en terrorhandling, og en svært feig terrorhandling fordi den var rettet mot uskyldige sivile, sa ordfører Bill de Blasio.

