2016 var IS' dødeligste år hittil

Institute for Economics and Peace utarbeider årlig en global terrorindeks. Den viser at antall mennesker som blir drept i militante angrep og terroraksjoner gikk ned med 13 prosent fra 2015 til i fjor.

De fem landene som er hardest rammet av terror er Syria, Pakistan, Afghanistan, Nigeria og Irak. De fire første landene opplevde en nedgang på 33 prosent, mens i Irak, der IS står sterkt, peker pilen oppover.

– Til sammen har Boko Haram, Taliban og al-Qaida drept 6.000 færre mennesker i 2016 enn i 2015. At Boko Haram er blitt svekket har også positive ringvirkninger i Kamerun, Tsjad og Niger, som sammenlagt har hatt en nedgang på 75 prosent, sier styreleder Steve Killelea i IEP.

Han understreker at på tross av at antall drepte totalt sett er blitt mindre, peker rapporten likevel på en bekymringsfull trend: Stadig flere land rammes av terror. I fjor opplevde 77 land minst ett terrordødsfall i fjor. Det er det høyeste antall land på 17 år. I 2015 var tallet 65.

«Terror» blir av IEP definert som «trusselen om eller bruken av ulovlig makt og vold av en ikke-statlig aktør for å oppnå et politisk, økonomisk, religiøst eller sosialt mål gjennom frykt, tvang eller skremsel».

