Erkjente delvis straffskyld

ÅLESUND (smp.no): Statsadvokatene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane har tatt ut en alvorlig tiltale mot en mann i 50-årene fra Sunnmøre. Rettssaka starter mandag, og skal pågå i sju dager i Sunnmøre tingrett.

Erkjente delvis skyld

Mannen erklærte seg delvis skyldig etter at tiltalen ble lest opp. Han nektet for 11 hendelser hvor påtalemyndigheten mener at han lurte mindreårige til ulike seksuelle aktiviteter over internett. Sunnmøringen sa seg imidlertid skyldig i å ha lastet ned og oppbevart store mengder bilder og filmer som seksualiserer barn.

Politiet fant 60 filmer og over 6.600 bilder som viser svært grafisk materiale av barn helt ned til toårsalderen.

Mannen erkjente også straffskyld for å ha blottet seg for mindreårige barn på en rekke skoler i Ålesund og omegn. Mannen nektet imidlertid for tre av over ti hendelser med blotting.

I tillegg erkjente han å ha brukt svært grovt språk til mindreårige på nettet. I kommunikasjonen oppfordret mannen til seksuelle aktiviteter.

Svært omfattende sak

Ifølge tiltalen skal mannen via chattesider, og ved bruk av internettkamera, ha lurt minst 12 mindreårige gutter fra flere deler av landet til å kle av seg og utføre utuktige handlinger.

Samtidig skal mannen ha blottet seg og vist uanstendig adferd overfor barna, ifølge tiltalen.

Mannen er tiltalt for til sammen 37 straffbare forhold som omhandler utuktig omgang med mindreårige.

Ifølge tiltalen skal overgrepene ha pågått fra 2012 fram til mannen ble pågrepet i mars 2015.

Ved minst ett tilfelle skal han ha avtalt å møte en av guttene ved et kjøpesenter i distriktet.

Blotting

Mannen ble pågrepet av politiet etter tips om blotting ved flere barneskoler i Ålesund-området.

Ifølge tiltalen skal mannen ha blottet seg og utvist utuktig adferd foran 11 mindreårige barn utenfor til sammen fire barneskoler i Ålesund og omegn.

Tips fra en forelder gjorde at politiet kunne pågripe mannen. Han har sittet i varetekt mens etterforskningen har pågått.

Video av overgrep

Mannen skal også ha tatt skjermdump av flere av barna han lurte til utuktig adferd på internett.

Politiet fant 60 filmer og over 6.600 bilder som viser svært grafisk materiale av barn helt ned til toårsalderen. Politiets etterforskere fant logger av samtaler mannen hadde hatt med flere av ofrene. Disse viser en språkbruk som rammes av straffelovens paragraf 201.

Politiet hadde opprinnelig også tatt ut en siktelse om voldtekt, men dette punktet er ikke tatt med i tiltalen.

Strafferammen på tiltalepunktene er fengsel i inntil seks år. Saken er berammet til Sunnmøre tingrett i januar 2017.

Mannens forsvarer var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag.