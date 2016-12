Blå Kors Ung trenger flere frivillige

I høst har det vært reneste medlemseksplosjonen i det rusforebyggende ungdomstilbudet. De starta opp for to år siden, holder til i Rådstugata. Når de ikke er ute og holder på med kule aktiviteter, da.

– Det var 75–80 ungdommer med, og så kom det 50 nye i høst. Nå trenger vi flere voksne som vil gi av sin tid til unge, sier Catherine Bradley Hessen, daglig leder for Blå Kors Ung (BKU) Ålesund, og leder for BKU nasjonalt.

Tilbudet er primært for ungdom i alderen 12–16 år. De får være med på aktiviteter som kino, ski, bowling, paintball, gokart og annet gøy – mest i helgene.

I tillegg holdes det kurs og temakvelder og åpent hus i sentrum på ukedager.

Medlemsveksten krever i seg selv flere voksne til å følge opp. Men også fordi noen av de frivillige har måttet prioritere andre ting, har BKU Ålesund havnet i mannskapsmangel.

– Vi har 10–15 frivillige nå. Får vi 15 til, så er vi godt på vei. De bør være over 22 år, og ha et engasjement for å gi ungdom en rusfri plass å være på fritida, sier Bradley Hessen.

Julefilm på Moa

Sunnmørsposten møtte henne og en stor gjeng ungdommer, da de skulle se julefilm på Moa kino onsdag kveld.

– Dette er et veldig bra tiltak. Det gir oss noe å gjøre på fritida, og være sosiale. Og så hjelper Blå Kors unge til å holde seg unna rus, sier Truls Karolussen (13), Hilde Vedeld (15), Sofie Relling (15) og Gøkhan Kilinc (15).

Storparten av ungdommene bor i ytre bydel og Ålesund sentrum. Men tilbudet er for hele byen.

Fint å kunne bidra

Et musikkverksted på Skarbøvik ungdomsskole og egen paintballbane på Hessa har bidratt til å gjøre BKU spesielt populært i ytre bydel.

– Det er fantastisk å se entusiasmen fra ungdommene som bruker tilbudet. Jeg føler vi har truffet med dette, sier Frode Nick Hessen, som starta opp tilbudet. Nå er han med som frivillig.

– Jeg følte behov for å ha noe å bidra med, istedenfor å sitte hjemme. Det er fint å kunne hjelpe unge med å ha en plass å være, sier Marius Ask Stokken (29), frivillig et drøyt halvår.

– Og så er det artige aktiviteter, sammen med en fin gjeng bare kjekke ungdommer, sier han.