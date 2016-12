Dark Room: – Viktig at barn forteller

Ingrid Heggli, leder for Barnehuset har et viktig budskap til barn og unge som opplever overgrep eller ubehagelige ting på nettet.

– Det er viktig å fortelle til en voksen, selv om du synes det er flaut eller ekkelt å snakke om.

Snakk med en voksen, også om det oppleves som mindre alvorlig.

– Det kan hjelpe mange andre barn, understreker hun.

Ikke overrasket

Overgrep mot barn har vært mye i søkelyset i det siste etter at politietterforskningen som har fått navnet «Darn Room» har avslørt et omfattende pedofilinettverk.

50 personer ble siktet i den første opprullingen. Nylig ble det klart at etterforskningen har avdekket 30 nye saker. To av de siktede holder til i Møre og Romsdal, begge nord i fylket.

Ingrid Heggli er ikke ukjent med at voksne kan forgripe seg på barn. På Barnehuset blir barn og unge som har blitt satt for vold eller overgrep avhørt av profesjonelle

– Det er heldigvis ikke mange saker vi har på Barnehuset der barna mangler så total beskyttelse fra sine egne foreldre. For her er det foreldre som låner ut barna sine og vil begå overgrep mot barna sine, sier hun.

– Vi ser folk som begår overgrep mot barna sine, men dette er veldig grovt. Selv for meg som jobber med dette til daglig, er det forferdelig å se og høre hva som blir sagt i disse chatteforumene, sier hun, men legger til:

– Men jeg er ikke overrasket.

Legitimerer fantasiene

Overgrep på nett: «Det er barn som googler seg selv hver dag. De er redde for hva som kan dukke opp» Barnehuset i Ålesund får inn stadig flere saker der barn har blitt lurt til å sende seksualiserte bilder av seg selv.

For hun er godt kjent med at det finnes slike nettsteder, der folk med tiltrekning mot barn utveksler fantasier, tanker og erfaringer. Slik blir fantasiene legitimert.

– De tenker kanskje, åja, kanskje disse fantasiene ikke er så avvikende likevel da, siden det er flere som tenker det samme. Det er problematisk, sier hun.

– For en del av dem, så tror jeg at dette kunne forblitt fantasier, men så møter de andre i sånne mørke rom, og finner ut at det også er folk i nettverket som har barn som er tilgjengelige. Eller at barn generelt er veldig tilgjengelige på nettet, sier hun.

–- På nett er det lett å komme i kontakt med barn, uten at det blir så synlig.

Ber barna fortelle - selv om det ikke er "så alvorlig"

Dark Room-etterforskningen begynte med at en 14-åring fortalte moren sin om overgrep. Moren varslet politiet.

– Barna må få vite at det er voksne folk som ønsker å hjelpe. Det finnes et barnehus, og politiet bruker mange ressurser på å stoppe overgrep mot barn, sier hun.

– Hvis barna opplever ting som er helt i grenseland, kanskje også ting de selv ikke synes er så alvorlig fordi de fikk stoppet det tidlig, er det fremdeles viktig å fortelle. Det kan være så viktig for andre barn. Hvis de forteller om det, så kan det hjelpe så mange andre barn, for da kan det blir stoppet.

En overgriper kan nemlig sitte og jobbe målrettet og langsiktig for å følge opp flere hundre barn over nettet. Overgriperne kan være svært tålmodige og utspekulerte. Kanskje gir de seg ut for å være flere personer – som er jevngamle med barna og har felles interesser.

Hun kjenner også eksempler på fysiske overgrep som begynte med at overgriperen kom i kontakt med barn over nettet.

Prat rundt middagsbordet

Barnas nettbruk – opplevelser de har på nett, og hvilke farer de kan møte – må bli en del av de dagligdagse samtalene rundt middagsbordret, mener Heggli.

– La det bli en del av dialogen rundt middagsbordet, på samme måte som du spør hvordan det gikk på fotballtrening, må foreldrene også spørre – hvordan går det på nettet for tiden? sier hun.

For når barna får tilgang på sosiale medier, må de også få verktøy til å håndtere dem.

– For eksempel er det vanlig at det popper opp pornosider og spam. Snakk, vis at du som voksen er interessert og vet at det skjer mye rart på nettet, og at det går an å snakke med deg om sånt, sier hun.

– Si at de ikke skal dele bilder av seg selv naken eller lettkledd. Og at man ikke skal legge til folk man ikke kjenner, selv om det er noen de synes virker kul eller fin eller kommenterer på bildene deres.