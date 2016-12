Julestorm kan bli ekstremvær:

Fredag ettermiddag går meteorologene går ut med et såkalt fase A-varsel for å advare om stormen som kommer andre juledag.

Det betyr at de følger uværet tettere enn vanlig, og at neste skritt kan være ekstremvarsel. I så fall får uværet et jentenavn på U, og samfunnet settes i beredskap.

Det nye varselet gjelder store deler av landet: Vestlandet sør for Stad, Møre og Romsdal, Sørlandet og Østlandet.

Det ventes også høy vannstand langs store deler av kysten, ifølge Meteorologisk institutt.

Varselet for Nordvestlandet

Foreløpig er det sendt ut OBS-varsel for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Natt til lørdag kan Møre og Romsdal vente en økning til sørvestlig liten storm på kysten og full storm lørdag morgen.

– Det er også ventet vindkast mellom 20-25 m/s på Sunnmøre. Fredag og lørdag fremdeles vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge på grunn av vind, snø og snøfokk, opplyser meteorologene.

Melding om økt overvåkning for Møre og Romsdal: – Mandag sørvest til vest full og kan hende sterk storm med vindkast mellom 30-40 m/s. Det ventes også høye bølger inn mot kysten, 8-10 m. Mellom Stad og Kristiansund ventes vannstanden å være 60-80 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, melder meteorologene.

Sogn og Fjordane

Fra fredag ettermiddag blir det sørlig full storm på kysten av Sogn og Fjordane. Til kvelden er det ventet sørlig sterk storm ved Stad.

– Natt til lørdag økning til sørvest liten storm på kysten, opp i sterk storm ved Stad med vindkast 20-25 m/s innover land.

Vannstanden ventes 60 til 70 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen.