Scana Volda med to kontraktar

Scana Propulsion, og dotterbedrifta Scana Volda, har fått kontrakt på to reduksjonsgir til eit ankerhandteringsfartøy (AHTS) for Grupo CBO i Brasil, og ein kontrakt i samband med ombygging av ein trålar.

– I ei tid med få kontrakter til offshore segmentet, er vi takknemlige for at Grupo CBO erklærte opsjonen som låg i den opprinnelege kontrakta på utstyr til to AHTS, og glade for å kunne annonsere at Scana Propulsion vann kontrakta på reduksjonsgir, seier Hallvard Pettersen, dagleg leiar i Scana Volda i ei pressemelding.

Trålar

Den andre kontrakta gjeld eit komplett framdriftssystem for ein britisk trålar, som er under ombygging i Danmark.

– Vi er stolte og takknemlege for å ha oppnådd gode kontrakter på nybygg og ombygging i eit vanskeleg år med rekordlav ordreinngang på nybygging og generelt sterk konkurranse om kontraktene generelt, seier Hallvard Pettersen.

Ordrane har ein verdi på 25 millionar kroner.