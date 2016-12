Skipsteknisk designer ny autolinebåt til Seir AS

Den nye linebåten med design ST-155 skal bygges ved Vaagbland Båtbyggeri AS i Halsa på Nordmøre. Levering blir sommeren 2018.

Linebåtrederiet Seir AS eies av familien Urkedal, og den nye båten «Seir» er utviklet i nært samarbeid, opplyser Skipsteknisk i en pressemelding.

– Under hele utviklingsperioden er det lagt vekt på å utvikle en skrogform med gode sjøegenskaper samt på utvikling av gjennomtenkte løsninger om bord for et godt og sikkert arbeidsmiljø hvor tunge løft unngås og høy komfort under arbeid og frivakt oppnås, heter det.

Det har vært fokus på reduksjon i CO2-utslipp og driftsøkonomi.

– Dette oppnås ved hjelp av et integrert automasjons- styringssystem som holder skipet på «energispar» under alle kondisjoner samt ved prosjektering av gjenbruk av energi/ overskuddsvarme.

Nye «Seir» blir 53,1 meter lang og får en bredde på 12,8 meter. Den vil ha en autolinekapasitet på 65.000 krok. Utover bygging i Møre og Romsdal er det en lang liste norske leverandører, opplyses det.

– For Skipsteknisk oppleves denne kontraktstildelingen som en stor annerkjennelse og forventes å være starten på et godt og langsiktig samarbeide i årene fremover, opplyser Inge Bertil Straume i Skipsteknisk.