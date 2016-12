Arbeidsløya:

Stig mest i Herøy, Ulstein og Hareid

Det er omtrent den same arbeidsløysa no som for ein månad sidan, men tre kommunar på Sunnmøre har størst auke.

NAV ser at dei tre kommunane på Sunnmøre som har hatt høg arbeidsløyse, Herøy, Ulstein og Hareid, også er blant dei som stig mest i desember. Kristiansund har også høg arbeidsløyse, men der er det ikkje noko forverring i desember. Og for fylket under eitt, så er status om lag som i november. – I desember 2016 er det 4 440 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 3,1 prosent av arbeidsstokken og er ei auke i arbeidsløysa på 8,9 prosent frå same månad i fjor, melder NAV i ei pressemelding. På landsbasis er det 2,8 prosent av arbeidsstokken arbeidslause. Mer å lese på Sunnmørsposten: Leses nå