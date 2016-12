Stille før stormen på lille julaften

Fredag morgen er det bare to av fjellovergangene i Sør-Norge som er stengt, mens det er kolonnekjøring på ytterligere to. Med en full storm i anmarsj vil situasjonen være en helt annen i løpet av ettermiddagen.

– Folk må være forberedt før de tar ferie og reiser til fjells, sier statsmeteorolog Martin Granerød til yr.no.

Kan bli stengt på kort varsel

For øyeblikket er fjellovergangen på fylkesvei 50 Hol-Aurland og riksvei 13 over Vikafjellet stengt på grunn av uværet. På E134 Haukelifjell og riksvei 7 Hardangervidda er det kolonnekjøring. Begge kan bli stengt på kort varsel.

Prognosene for Sør-Norge de neste to døgnene viser at uværet bare har tatt seg en liten pause.

– Nedbør og vind minker nå i formiddag, der det vil være en kort periode hvor det blir litt bedre vær i fjellet. Men allerede i ettermiddag vil det øke både på kysten og i fjellet. Det ventes sørlig liten storm både på kyst og i fjell, sier Granerød.

Trafikkoperatør Tom Hansen ved veitrafikksentralen oppfordrer bilister til å være tålmodige, selv om det mange steder går sakte over fjellene.

Beregn god tid

– Det er utfordrende kjøreforhold, og man må avpasse farten. Å prøve på noe tull som å kjøre forbi et par biler, er veldig unødvendig. Vær heller tålmodig og gled deg til dagene som kommer, sier han til NRK. Han ber bilister om å beregne god tid og ha med seg nok mat og varme klær.

I julehelgen er det også ventet store bølger på kysten av Vestlandet. Mellom Utvær og Stad kan bølgene bli over 20 meter høye, ifølge Kystverket. Meteorologisk institutt har også sendt ut OBS-varsel for en rekke fylker. Og advarer mot at også på andre juledag kan vinden bli kraftig i området fra Nord-Trøndelag til Lindesnes.

Det kan også komme kraftige vindkast på Østlandet, dersom prognosene stemmer. Uværet ligner på det som kommer julaften, men kan bli hakket kraftigere.