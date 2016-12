Ekstremværet kan styre unna Sunnmøre

- De siste prognosene for værsituasjonen for mandag viser at Møre og Romsdal ikke blir berørt av den sterkeste vinden innover land. Først på mandag ventes sørvest full og kan hende sterk storm langs kysten, mandag ettermiddag og kveld dreier vinden mot nordvest med liten storm utsatte steder.Dersom værsituasjonen ikke endrer seg så vil ikke Møre og Romsdal bli tatt med i neste melding vedrørende ekstremvær, sier vakthavende meteorolog for Vervarslinga på Vestlandet, Haldis Berge.

Mye vind

Ingen julegaver fra værgudene Hold på nissehatten, nå blir det julestorm Liten og full storm, regn og regnbyger med innslag av torden.

Men Berge understreker at det vil blåse godt i Nordvest de kommende dagene.

- Den vindstryken vi har nå vil vedvare til tidlig morgen 1. juledag. Da vil det løye litt før det kommer inn økende vind fra vest, sier Berge.

Og på kysten av Sunnmøre vil det komme opp i full til sterk storm fra sør-vest natt til 2. juledag.

- Men så slår det over på nordavind, og den ser ikke ut til å treffe Sunnmøre like sterkt som sør for Stad, selv om det vil merkes godt med vindstyrke opp mot liten storm ut over dagen og kvelden 2. juledag, sier Berge.

Regn

Dårlig julevær, men få alvorlige ulykker Det dårlige været det siste døgnet har blant annet ført til kollisjoner, kolonnekjøring og drivende båter, men få alvorlige ulykker.

Regn og torden må vi også regne med.

- Byger og regn blir det nok store deler av de nærmeste dagene, med små opphold inn i mellom. Det kan også bli torden, sier meteorologen.

Hun understreker også at Møre og Romsdal fortsatt er under observasjon vedrørende et eventuelt ekstremvær.

- Det kommer nye meldinger søndag morgen, men slik det ser ut nå vil det ikke bli ekstremvær i fylket, sier hun.