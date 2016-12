Snøfall, julekuler, gjetere og korps

I Spjelkavik kyrkje var det Bjarte Hove som var prest og han holdt en preken hvor han dro inn julekuler og dro paralleller til NRK-kalenderen "Snøfall". De som stod for musikken fra Spjelkavik skulekorps, Kristin Øvstebø (solosang) og Ola Eide på orgel.

Også på Emblem bedehus var det fullt hus, og det var satt ut ekstra stoler i inngangspartiet på bedehuset. Noe utenom det vanlige under dagens gudstjeneste på Ebmlem var at Oddrun og Kai-Even Bjørdal som ledet an i gudstjenesten var kledd som gjetere. Tanken var å sette handlingen i Betlehemsmarkene.