Klarte ikke stå imot vinden

Rundt klokka 23.00 på julaften fikk politiet på Sunnmøre melding om at julegrana på Rådhusplassen hadde bukket under for vinden og lå horisontalt på bakken med lysene på. "Ingeniørvakten i Ålesund kommune er varslet", heter det på Twitter.

I nitiden 1. juledag forteller operasjonsleder ved Sunnmøre politidistrikt, Tor André Gram Franck at julegrana ikke er satt opp igjen.

- Nei, den fikk seg en knekk da den ble blåst i bakken, sier han til smp.no.

Kjørte av vegen

I totiden natt til 1. juledag måtte politiet rykke ut etter melding om trafikkulykke i Volda. En bil med to personer i hadde kjørt av vegen. Gram Franck opplyser at ingen av personene fikk alvorlige skader og politiet har ikke mistanke om promille i sammenheng med ulykken.

Julefreden har senket seg

Til tross for sterk vind og mye nedbør på Sunnmøre kan Gram Franck fortelle at det har vært en rolig natt.

- Julefreden har lagt seg og det har vært stille og rolig i natt, sier han.