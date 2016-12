Ferjene går som normalt igjen

Men tirsdag morgen ser det ut til at de fleste ferjene er tilbake på fjordene, men slik var det ikke mandag.

Da ble mer en ti av ferjesambandene i regionen innstilt. Og selv om man ikke kan gjøre noe med været, var det flere som irriterte seg over at B-ferja på sambandet Solavågen-Festøya gikk mens A-ferja lå til kai.

Slik var det fra tidlig mandag, og særlig opplysningen om at slik ville det være «inntil videre» ville folk komme til bunns i.

På dette sambandet er det ventet normal drift fra 13.25 tirsdag.

Teknisk svikt i uvær

Børre Eimhjellen, regionleder i Fjord1 for midtre Sunnmøre, sa mandag at var «Urd» som hadde skyld i at A-ferja ikke gikk.

– Det er ruskevær, og så har vi ei ferje som sliter litt med en truster og som etter alle praktiske formål ligger stille litt tidligere enn andre. Det er på grunn av tekniske utfordringer, sier Eimhjellen.

– Men er ikke det litt rart at det er A-ferja som først må tas ut?

– Nei, ikke når det dreier seg om en teknisk svikt.

– Jo, men i slikt vær som er nå så setter vi ikke inn hva som helst, svarer regiondirektøren.

Noe konkret tidspunkt for når ferjesambandet er tilbake i vanlig gjenge igjen, kan han ikke gi.

– Når været legger seg, så er vi tilbake i normal drift igjen, svarer Eimhjellen.