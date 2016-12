Bråk på byen

Ved to tilfeller rundt midnatt ble to personer bortvist av politiet i Ålesund sentrum. Begge skal ha laget bråk ved skjenkesteder. Og begge blir anmeldt for det.

Litt senere ble en rusa mann anmeldt for urinering i Ålesund sentrum.

I Spjelkavik måtte politiet avslutte en høylydt fest. Høy musikk gjorde at naboene ikke fikk sove. Huseieren blir anmeldt.

Rundt stengetid ble en mann i Ålesund sentrum satt i arrest etter å ikke ha etterkommet politiets pålegg om å reise hjem.