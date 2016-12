Politiet ser på 25 år gammel drapssak fra Molde

– I år er saken 25 år og det er naturlig for oss å ta den frem. Og det har vi gjort. Vi holder på å gjennomgå det vi har, for å se om dette er en sak som vi bør gå videre med, sier Ove Brudevoll, sjef for retts- og påtaleenheten i Nordmøre og Romsdal, til NRK Møre og Romsdal.

Ifølge NRK så er det ingen nye spor i drapssaken, men i desember ble det satt samen en gruppe etterforslere fra politiet i Mode til å gå gjennom og systematisere bevis og vitneutsagn. Håpet er at den kan bli gjenopptatt av den relativt nye «Cold Case-enheten» til Kripos.

Enheten arbeider med alvorlige uoppklarte saker, og har som mål å bidra til at flere uløste saker blir oppklart. Enheten skal ha kompetanse innen etterforskning og etterforskningsledelse, påtale, kriminalteknikk, analyse og psykologi.

Med nye etterforskingsmetoder, blant annet innen undersøkelse av DNA, skal politiet nå på nytt gå gjennom alle sporene etter drapet av den 94 år gamle kvinna.