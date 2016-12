300 vil "Sjekke inn" på Terminalen

– Kommer det så mange, skal vi være veldig fornøyde. Om lag like mange har skrevet at de er interesserte. Det tegner til å bli trangt på Terminalen torsdag kveld, sier «Sjekk Inn»-general Anne Mette Liavaag til Sunnmørsposten.

LES OGSÅ: Dette tenker utflytterne om en framtid på Sunnmøre

Samarbeid

«Sjekk Inn» er et arrangement som sju kommuner i ålesundsdistriktet samarbeider om for å informere utflytta sunnmørsungdommer om hvilke muligheter det er på arbeidsmarkedet her. Målet er å få dem til å flytte tilbake.

Bredde i arbeidsliv

Slik vil de lokke utflytterne tilbake til Sunnmøre 29. desember viser sju av kommunene på Sunnmøre hva de kan friste med for å få utflytterne tilbake.

– Vi ønsker å vise bredden i arbeidslivet i ålesundsdistriktet. Vi er veldig fornøyd med de bedriftene som vil vise seg fram under arrangementet. Det er ikke bare maritim industri på Sunnmøre, sier Liavaag, som understreker at man ikke binder seg til å komme «hjem» om man oppsøker terminalen torsdag kveld.

Langsiktig arbeid

– Det er vanskelig å måle effekten av et slikt arrangement, men det er et ledd i et langsiktig arbeid for å få unge til å flytte tilbake, sier Liavaag.