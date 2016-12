159 beboere forsvunnet fra lokale mottak

159 forsvunnet fra mottak på Nordvestlandet: Asylsøkerne som blir borte En mann, en kvinne og to barn reiste en høstnatt fra en leilighet i Ålesund.

Ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) fram til onsdag denne uka, har 159 asylsøkere forlatt de ulike mottakene på Nordvestlandet, og befinner seg på et ukjent sted.

Om lag en tredel av disse har forsvunnet fra mottakene i Ålesund, men også fra Ulstein og Volda-mottakene er rundt 30 personer forvunnet.

Ikke oversikt

De fleste som forsvinner, gjør det sporløst. Assisterende regiondirektør Berit Tyldum ved UDI sitt kontor i Midt-Norge innrømmer at myndighetene vet lite om disse personene. Mottakene har plikt til å melde fra om noen forsvinner uten å oppgi ny adresse. Med andre ord vet myndighetene en del om hvem de er – eller har oppgitt å være.

– Voksne beboere har ofte rydda rommet og åpenbart tatt et valg om å reise. Men er det snakk om enslige mindreårige, er det rutine å varsle politi og barnevern. En av årsakene er at man kan være bekymra for om personen er utsatt for noe kriminelt, og derfor varsler vi politi og barnevern som gjør sine vurderinger av om forsvinningen skal følges opp ytterligere, forteller hun.

Frivillig på mottak

Den assisterende regiondirektøren kjenner ikke til at det er gjort systematiske undersøkelser av årsakene til slike forsvinninger. Blant spørsmålene hun stiller seg er: Har de fått avslag på asylsøknaden? Hadde de egentlig tenkt seg til et annet land i utgangspunktet, og har reist dit?

– Bør myndighetene ha bedre kontroll?

– Det kan man si, men samtidig må vi se på hva som er mulig. Et botilbud i mottak er frivillig, og ikke tvang – og da vil det være slik, sier Tyldum.

– Er du bekymra for situasjonen?

– For UDI sin del, er det en bekymring at vi ikke har oversikt, men om du for eksempel tenker på uro for kriminalitet, er det en sak for politiet, sier hun.