Flere influensasyke på Nordvestlandet

– Vi vet at årets sesong har startet tidligere i år enn vanlig, sier avdelingsdirektør Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Sunnmørsposten.

Hun advarer mot at influensaen i år er spesielt farlig for eldre personer.

– Årets influensa-variant består i stor grad av H3-viruset. I sesongene H3-viruset dominerer har flere eldre blitt alvorlig syke og det er høyere dødelighet blant dem. Det ser vi også på sykehustallene. Til nå i år har vi hatt flere utbrudd på sykehjem, sier Hauge.

God tilgang til vaksiner

Fastlegene har hovedansvaret for influensa-vaksiner og sykemelding.

Legevaktene hjelper blant annet de uten tilgang til fastlege, akutt syke og folk på kveldstid.

– Inntrykket mitt er at det til nå har vært liten pågang fra influensa-syke hos oss, i alle fall på dagtid, sier dagvakt-lege John Arvid Bergvad ved Ålesund interkommunale legevakt.

Både fastlegene og vaksinasjonskontoret i Ålesund skal ha god tilgang til influensavaksine for risikogruppene. Dette gjelder blant annet eldre over 65 år, alle med hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer og gravide i 2. og 3. semester.

Flere syke enn normalt

Fra 2013 til 2015 fikk mellom 0,3 til 0,5 prosent av alle som gikk til legen i uke 51 diagnosen «influensalignende sykdom» i Møre og Romsdal. I år ligger tallet på hele 1,1 prosent, mens det i Sogn og Fjordane ligger på 0,5 prosent.

Det betyr at flere enn normalt er sykere så tidlig i sesongen.

Tallene for Nordvestlandet ligger likevel godt under landssnittet på 1,8 prosent.

Verst er det i Oslo der 2,7 prosent av alle legebesøk i forrige uke endte med en slik diagnose.

Ta det med ro

For ellers friske folk er det lite å gjøre bortsett fra å holde sengen og få i seg nok drikke og mat.

Men for utsatte grupper er det viktig å være mye mer forsiktig.

– Er man i risikogruppene og blir syk skal man være ekstra påpasselig og ha lavere terskel for å kontakte lege. Små barn må også passes godt på, og ta kontakt med lege dersom du er usikker. I tillegg er det viktig at folk som er syke tar hensyn og unngår å hoste på andre, slik at smitten spres i minst mulig grad, sier Hauge ved FHI.