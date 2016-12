Karoline (10) har samlet inn nesten 9000 kroner til barn i Syria

«Alle mister familien sin. Noen klarer ikke gråte, de har nesten brukt opp tårene. Barn mister foreldrene sine. De går i demonstrasjonstog. Jeg har lyst til å hjelpe til»

Slik formulerte Karoline Wollebæk Skarstein (10) tankene sine om barn i Syria. Sammen med mamma Anette Wollebæk hadde tiåringen sett på filmer av barn i Aleppo.

– Da reagerte Karoline som barn flest, umiddelbart. Hun ville hjelpe. Da må man som forelder bare si ja, hva kan vi gjøre, sier Anette.

Dermed startet de en egen innsamlingsaksjon på Røde Kors sine nettsider. Karoline skrev en tekst om hvorfor hun ville hjelpe, og aksjonen ble delt på foreldrenes Facebook-side, i tillegg til at de laget lapper med lenke til aksjonen, som Karoline delte ut i nabolaget.

Kakesalg-effekten

At privatpersoner kan starte sine egne innsamlingsaksjoner, hvor de skriver en tekst som engasjerer venner og familie, er en relativt ny innsamlingsform som flere organisasjoner har begynt med.

Karolines aksjon for Røde Kors har i skrivende stund samlet inn 8.900 kroner, noe som ifølge Røde Kors har hjulpet 148 mennesker. Tiåringen ble også trukket fram som eksempel og intervjuet på Røde Kors sine nettsider.

– Hun er veldig glad, og kledelig stolt. Hun har ikke vært så opptatt av oppmerksomheten, men har fulgt tett med på antall mennesker som får hjelp, sier moren.

– Det har vel litt av denne kakesalg-effekten i seg. At folk har lyst til å støtte opp om barns ønske om å hjelpe til i verden. Det er like viktig, uansett om man gjør det på den gamle eller moderne måten. Det viktigste er at barn får føle at de kan være med og gjøre en forskjell, sier moren, som mener de voksne har mye å lære av barnas umiddelbarhet - at de vil gjøre noe her og nå.

– Det er egentlig ikke så vanskelig. Det er mye man kan gjøre for å hjelpe noen, det er viktig at vi tar med oss inn i det nye året. Både voskne og barn.

