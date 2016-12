Kolvikbakken risikerer dagbøter på 5.000

Arbeidstilsynet har gitt Ålesund kommune krav om å ha tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kolvikbakken. Elever og lærere har gjentatte ganger klaget over helseplager, og etter et tilsyn i april 2015 pekte Arbeidstilsynet på at det i flere år har vært problemer med lekkasjer og dårlig inneklima. Skolen må rehabiliteres ferdig innen utgangen av 2017.

Risikerer dagbøter

130 barn i Ålesund går ikke på hjemskolen I Ålesund går mer enn 130 grunnskoleelever på en annen skole enn hjemskolen. Volsdalen skole tar imot flest, mens Hatlane og Hessa ikke har tatt imot en eneste en.

Arbeidstilsynet skrev 19. desember i år et brev og etterlyste fremdriftsplanen. Og dersom planen ikke godkjennes innen 16. januar 2017, så blir det dagbøter på 5.000 kr for Ålesund kommune.

– Dere har laget en handlingsplan som viser planlagte tiltak for å etablere tilfredsstillende inneklima i arbeidslokalene. Dere har fått pålegg om å vise fremdriften i denne planen, slik at vi kan følge med på at de planlagte tiltakene faktisk blir gjennomført. Vi ber om at dere sender over dokumentasjon som viser hva dere har gjort hittil, og om tiltakene fungerer etter hensikten, påpeker tilsynsleder Tore Jeppe Sørhaug i brevet.