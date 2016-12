– Ordføreren må ha vært i virkelig nød

Sandøy kommune forsøkte å holde sluttavtalen til rådmann Ann-Heidi Paulsen Orvik hemmelig, men utleverte den til slutt likevel etter at avisa Nordre klaget til Fylkesmannen.

Fredag skrev Nordre om Sandøy-ordfører Oddvar Myklebust (Ap) som uttalte at norsk lov kunne brytes i forbindelse med innsynskrav om sluttavtalen til rådmann Ann-Heidi Paulsen Orvik.

LES OGSÅ: Ordfører: – Norsk lov er til for å brytes

LES OGSÅ: Ålesund-ordfører om samarbeid med Sandøy

Orvik fikk med seg etterlønn i 18 måneder, uten oppsigelsestid, arbeidsplikt eller avkorting ved ny inntekt - men med feriepenger. Det gir henne 1,3 millioner i ren fallskjerm.

LES OGSÅ: Får etterlønn i 18 måneder (krever abonnement)

– Norsk lov er til for å brytes

Avisa Nordre fulgte opp med en sak i fredagens papiravis. Her får ordfører Oddvar Myklebust (Ap) spørsmål om han er klar over at det er brudd på norsk lov å holde sluttavtalen hemmelig.

«Det drit eg i. Vi skal ta vare på arbeidsgivarane. Kva avisa meiner, er meg klinkande likegyldig», svarer Myklebust.

«Norges lover, då?» lyder oppfølgingsspørsmålet til avisa Nordre.

«Dei er til for å brytast når dei kan brytast. Sånn er det berre. Når det er til eit godt formål bryt dei dei alle saman, både statsminister, Stortinget og regjeringa. Det er noko som heiter nødverje i nokre få sekund.»

«Då var du klar over at det ikkje var heimel?» spør avisa, og viser til at det ikke er hjemmel i norsk lov for å holde denne typer sluttavtaler hemmelig.

«Ja, klart. Men standpunktet vårt er at det ikkje er likt noko om nokon gjekk ut mot deg, og du ikkje fekk vete det. Om du kom i same situasjon, ville du gjerne visst det. Journalistane - Nordre - for å seie det sånn, har blitt osloavis som skal selje på elenda til andre. Det er ikkje lenge dokker har avisa. Dokker vil skape konfliktar overalt. Det ser eg både i vår kommune og Haram kommune. Dokker må til å skjerpe dokker», seier ordføraren.

– Må ha vært i nød

Nils E. Øy i Norsk Presseforbund reagerer på utspillet til ordføreren.

– Om ordførerens utsagn er det vel ikke stort annet å si enn at de virkelig taler for seg selv. Ordføreren må ha ment å være i virkelig nød, når han ville hindre at andre fikk innsyn i en avtale som viste hvordan man disponerte kommunens midler, påpeker Øy.