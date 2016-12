Dømt for overgrep mot sine to døtre

En mann i 40-årene er dømt for flere seksuelle overgrep mot sine to mindreårige døtre og en mindreårig slektning. Ifølge dommen skjedde overgrepene som oftest i hjemmet og den tiltalte skal ofte ha drukket alkohol da overgrepene skjedde, samt ha brukt trusler og vold før og under overgrepene som ble anmeldt i 2015.

Det var NRK Møre og Romsdal som først meldte om saka.

Ut fra den ene datterens forklaring i retten startet overgrepene allerede da hun gikk i 1. og 2. klasse på barneskolen og varte helt fram til 5. klasse.

Opptrådte manipulerende

Retten finner flere skjerpende momenter. Blant annet opptrådte mannen planlagt og manipulerende i forhold til de fornærmede. Barna bodde i en periode kun hos tiltalte, uten mor tilstede, og var i en særdeles sårbar situasjon. Politiet fant også flere hundre bilder og filmer med innhold som seksualiserer barn.

Overgrepene skjedde over en lengre tid for begge døtrene, noe retten finner sterkt skjerpende.

Dømt til å betale 450.000 kroner

I tillegg til åtte års fengsel er mannen dømt til å betale de fornærmede i saken en samlet sum på 450.000 kroner.

Mannen nekter straffskyld og benekter også kjennskap til overgrepsbildene.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og vi anket derfor dommen da den ble forkynt, sier forsvarer Erling Flisnes.