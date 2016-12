Kommer seg ikke hjem til nyttår

- Dette er en skandale. Man burde i det minste sørget for at det var en avgang midt på natta, slik at folk kan komme seg hjem etter reise, sier Tor Brenne til smp.no. Han venter familien på seks hjem fra et opphold i varmere strøk, men de var ikke klar over at de må vente til søndag for å komme til Volda.

Tre fly til Vigra

Ifølge Avinor kommer det tre fly til Vigra lørdag ettermiddag, Nyttårsaften. KLM kommer inn med et fly fra Amsterdam kl. 16.40. Om kvelden Nyttårsaften kommer det to fulle charterfly fra Gran Canaria. Det ene, SK7414 kommer kl. 21, mens DY9031 lander etter ruta 23.05.

Må vente

De passasjerene som skal videre til søre Sunnmøre må belage seg på å vente til søndag morgen. Fjord 1 sin siste avgang Nyttårsaften fra Solevåg til Festøy går kl. 16.55. Første avgang søndag morgen. 1. januar går fra Festøy kl. 07.20 med retur fra Solavågen kl. 07.50. Norleds siste ferjeavgang mellom Sulesund og Hareid er kl. 17.00. Søndag morgen er første avgang fra Hareid til Sulesund kl. 08.30.

Ta ekstratur?

- Slik jeg forstår det ligger det ei beredskapsferje på sambandet Hareid-Sulesund. Når mannskapet likevel sover om bord, kunne de ikke ta en tur over fjorden midt på natta? undrer Tor Brenne.

-Da kan alle som skal til Søre Sunnmøre komme seg hjem, mener han.

-Hva skal passasjerene "dine" gjøre når de kommer til Vigra etter Syden-turen?

Tar inn hos venner

-Da de ble oppmerksomme på at de ikke kommer seg videre, må de fri til slekt og venner for overnatting. Andre vet jeg må legge seg inn på hotell. Det burde vært unødvendig, sier Brenne.

Det er samferdselsavdelinga i fylkeskommunen som har ansvar for sambandet Sulesund-Hareid og Magerholm-Sykkylven, mens staten drifter sambandet på E39, Solevåg-Festøy. Seksjonsleder Stig Helle-Tautra i driftseksjonen i samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal, sier til smp.no at man har fulgt det samme opplegget som tidligere, da man satte opp rutene over Storfjorden.

Må vurdere endring

- Det har ikke vært noen stor diskusjon omkring disse ruteavgangene. Men samfunnet utvikler seg, og vi må vurdere om det skal gjøres endringer. Uansett blir det ikke endringer til dette nyttåret, sier seksjonsleder Stig Helle-Tautra til smp.no.