OBS-varsel - flere båter innstilt

Nordvestlandet får Norges verste nyttårsvær Dårlig nytt for rakettglade sunnmøringer til nyttårsaften.

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for flere fylker langs kysten, mellom andre Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Fredag og første del av lørdag ventes det store nedbørmengder på Vestlandet sør for Stad. Fredag og lørdag ventes det sterk vind i Møre og Romsdal og i Trøndelag, skriver yr.no.

Flere båter er innstilt inntil videre på grunn av uværet:

Hareidruta, som går mellom Hareid, Valderøya og Ålesund.

Nordøyruta, som går mellom Ålesund og Harøya.

Langevågruta, som går mellom Langevågen og Ålesund.

Sørgående hurtigbåt fra Selje til Bergen er forsinket på grunn av værforholdene, melder Norled.

Regnværet har skapt problemer flere steder. I Ålesund har brannvesenet måttet pumpe ut vann fra flere oversvømte bygg, og de oppfordrer folk til å sjekke sluk rundt husene sine, for å unngå at vann trenger inn. Blant annet kan løv hindre at vannet får fri passasje i slukene.

