Store utbetalinger i vest

1. januar innføres det ny naturskadelov og en forenklet digitalisert ordning for å søke om natursakdeerstatning etter store uvær og andre hendelser.

Ordningen skal dekke skade på natur, særlig i landbruket, som ikke dekkes av forsikring.

Nå skal det aller meste gjøres digitalt, ved at den skadelidte selv tar bilder og innhenter et kostnadsoverslag som sendes inn digitalt. Lensmannskjønnet faller bort og egne takstmenn fra Landbruksdirektoratet blir sendt ut på direktoratets regning på kompliserte saker.

Statistikk fra Landbruksdirektoratet viser at utbetalingene til Nordvestlandet ligger i det helt øvre sjiktet per innbygger i landet. Fra 2006 til 2015 fikk Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 24,2 prosent av alle utbetalinger, på tross av at fylkene med sine 375,000 personer bare har knapt 7,5 prosent av innbyggerne i Norge.

Totalt har de to fylkene på Nordvestlandet fått utbetalt knapt 352 millioner kroner i naturskadeerstatning. Et stort hopp i utbetalingene kom i etterkant av Dagmar i 2011.