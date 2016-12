Avlyser nyttårsbadet for første gang

- Vi har hatt en lang morgen og fulgt med på værmeldingene, men på grunn av mye vind og høy vannstand har vi nå bestemt oss for at nyttårsbadet blir avlyst, forteller initiativtaker og arrangør Job Bakker. Han forteller at det er første gang de avlyser nyttårsbadet, men at det dårlige været gjør at risikoen blir for stor til at de tørr å ta sjansen.

- På grunn av vinden kan vi ikke lage bål og folk får ikke muligheten til å varme seg etter badet. Det er også flere barn som bruker å møte opp på arrangementet og derfor har vi valgt å avlyse i år. Bakker forteller at det var rundt 75 oppmøtte i fjor. Når så mange møter opp tørr arrangørene rett og slett ikke å ta sjansen med så dårlige værmeldinger i år.

Problemtatisk å flytte

Tueneset ligger svært vindutsatt, men Bakker forteller at det ikke er så enkelt å flytte arrangementet til et mer skjermet sted.

- For å kunne avholde nyttårsbadet har vi satt et krav om at det skal være mulig å løpe både ut i vannet og inn igjen. Altså må vi ha en strand, sier han og legger til at sjansen for skader er mye større om folk hadde hoppet fra berg.

- Vi kunne jo ha flyttet det til Giske, men der får vi samme problemet med sterk vind og røff sjø.

Ingen planer om å slutte

Til tross for at mange sikkert blir skuffet over at nyttårsbadet blir avlyst, er Bakker klar på at tradisjonen skal fortsette neste år.

- Det skal nok bli nyttårsbad igjen neste år, sier han selvsikkert.