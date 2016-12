Gate ble stengt på grunn av fare for løse gjenstander

Brannvesenet var fredag kveld ved bygningen der det ble observert løse gjenstander på taket, men måtte returnere. Stigebilen kunne ikke benyttes i det som tidvis var sterk vind i Ålesund sentrum fredag kveld.

Derfor valgte Ålesund kommune å stenge gata for all ferdsel, mellom innkjøringen til parkeringskjelleren i Kremmergaarden og utestedet Bocca.

– Vi frykter at løse gjenstander kan være til fare for de som ferdes i gata, vi tenker da spesielt på fortgjenere, sier avdelingsingeniør Steven Bendal i Ålesund kommune til smp.no, seint fredag kveld.

Det er noe usikkert hva som har løsnet på taket, 110-sentralen meldte på twitter at det handlet om en løs pipehatt.

Seint fredag kveld var politiet på stedet for å gjøre sin vurderingen.

– Trolig blir gata stengt hele natta, sa Bendal til smp.no klokka 00.15 natt til lørdag.

Åpner igjen

Like før klokka 11.00 lørdag formiddag opplyser Bendal om at brannvesenet er ferdig på stedet og at Notenesgata snart åpner igjen.

«Nå skal vi bare rydde gata og åpne for trafikk», skriver han i en e-post til smp.no.