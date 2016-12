Tunnelene åpnet igjen

Like før kloka 14.00 skriver Sunnmøre politidistrikt på Twitter at både Ellingsøy- og Valderøytunnelen er stengt. Grunnen skal være at et kjøretøy har fått motorstopp.

Tjue minutter senere opplyser operasjonsleder Per Åge Ferstad at patruljen er på stedet og at tunnelene er åpne igjen.

- Bilen fikk motorstopp i Valderøytunnelen i retning Valderøya. Siden bilen stoppet på veg opp i tunnelen og i en sving valgte vi å stenge tunnelene, sier han til smp.no.