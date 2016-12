På Glomset gikk det årvisse fyrverkeriet av stabelen som planlagt

Send oss dine nyttårsbilder! Himmelen åpnet seg over Ålesund idet det nye året startet Og feiringen av det gamle og starten nye året startet med smell.

– Det er jo for å gi folk en opplevelse, også er det jo tryggere sånn, sier Hurlen angående showet like før midnatt.

Både på Valderøya og i sentrum ble felles fyrverkeri avlyst på grunn av været, men Hurlen sier det likevel skal gjennomføres på Glomset.

– Vinden er ikke noe problem slik den er nå, men nedbøren kan gi noe dårligere sikt for publikum, sier han. Elisabeth, Molly(6) og Mina Moe Talberg(9) tok turen fra Langevågen for å se på det årlige fyrverkeriet på Glomset.

– Det er et kjempekjekt arrangement, også er det jo kjekt at folk samles litt, sier Elisabeth.Det er første gang de ser showet, og tok turen for å få se litt større fyrverkeri enn det de har gjort før.