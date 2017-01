Her kommer vinteren - eller?

For ytre og lavere strøk er nok svaret nei, skal vi tro statsmeteorolog Martin Granerød. I Ålesund vil nok snøen forsvinne igjen.

– Slik det ser ut nå, blir det litt lavere temperaturer på mandag enn på søndag, men på kysten er det fremdeles muligheter for at nedbøren kommer som regn. Så den blir nok ikke liggende så altfor lenge, sier han.

Snøkaos på Hovden flyplass Trøbbel for fleire fly på Hovden måndag morgon.

Storm

På tirsdag ventes temperaturen å stige, og da vil det meste av nedbøren i ytre strøk komme i flytende form - som regn. Mens den litt oppe i høyden og i indre strøk kommer som snø.

– Utover tirsdag vil vinden øke først på dagen til sørvestlig stiv kuling. Utover ettermiddagen vil den dreie mer mot nordlig retning, til en liten eller kanskje også opp i full storm, sier han.

Onsdag og torsdag

Et lite håp er der: Onsdag kan det hende at bygene som kommer går over til sludd og snø. Det er også muligheter for at torsdag byr på hvit nedbør.

– Men allerede på fredag blir det nok mildt igjen, sier Granerød.

Tenkte du deg en tur i akebakken, kan det altså være lurt å slå til så snart som mulig.

I tillegg kommer meteorologen med et annet velkjent råd.

– Jeg vil oppfordre folk til å sikre eventuelle løse gjenstander før den kraftige vinden på tirsdag.