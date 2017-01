Må pendle tre timar for å behalde jobbane

Ekornestilsette på Hareid må pendle til Sykkylven for å behalde jobbane sine.

– Det er klart det er ein stor overgang for oss, og mest for dei som har ansvar for små barn. For meg var det verre oppe i hovudet på førehand enn i verkelegheita, seier Anne Mari Smoge til Sunnmørsposten.

Samle all sofaproduksjon

Som ledd i effektiviseringa vedtok styret i Ekornes AS på forsommaren å slå sofafabrikkane på Hareid og i Sykkylven saman. All produksjon er blitt samla i dei gamle lokala til det som i si tid var Vestlandske Møbel på Aure. Dei tilsette på Hareid fekk tilbod om jobb i Sykkylven.

– Eit stort fleirtal av dei tilsette ville bli med til Sykkylven. Det er smått om arbeidsplassar på Hareid, seier Anne Mari Smoge, som har 22 år bak seg på Ekornes-fabrikken.

Ho var hovudverneombod på fabrikken på Hareid, og som opplæringsansvarleg for saum tok ho til å pendle for fire månader sidan for på førebu flyttinga.

Dagen startar 05.50

– I dag kom resten frå Hareid, 50 arbeidarar, seier Anne Mari Smoge.

– Kor lang tid brukar du til jobben?

– Før brukte eg fem minutt til fabrikken på Hareid. No reiser eg heime frå kl. 05.50 om morgonen og stiller meg i ferjekø for ferjeavgangen kl. 06.00. På Magerholm er det ny ferje. Reisa går effektivt, slik at eg stemplar inn kl. 07.10, seier Smoge.

I starten planla ein felles buss frå Sulesund, men det synte seg å bli både dyrare og mindre effektivt. Anne Mari Smoge fortel at ein har organisert seg slik at dei som bur nær kvarandre køyrer saman. Det blir om lag fire i kvar bil.

Glad i arbeidet

– Korleis opplever du situasjonen?

– Det er trist at fabrikken på Hareid er lagt ned, men vi kan ikkje dvele med det som var. Vi må gå vidare. Eg er svært glad i arbeidsplassen, og vi har i alle fall ein jobb å gå til, seier Anne Mari Smoge som meiner ho er blitt tatt svært godt imot i Sykkylven.

Ho trur nok dei yngre som har moglegheiter på arbeidsmarknaden, prøver å finne seg eit nytt arbeid nærare heimen. Andre som ikkje er så sterkt knytt til Hareid, vurderer å flytte nærare Sykkylven.

Godt førebudd

Fabrikksjef Ole André Småge ved avdelinga på Aure seier at han forstår dei som ikkje likar pendlinga. Han har inntrykk av at dei fleste prøver å innrette seg slik at pendlinga ikkje skal opplevast lang.

– Vi har førebudd denne flyttinga i lang tid, og mange frå fabrikken på Hareid var innom den nye arbeidsplassen her før jul for å bli kjent. Samstundes har vi hatt aktivitetsdagar og gruppearbeid for å sveise dei to organisasjonane betre saman, seier Småge.

Maskiner frå Hareid er blitt flytta til Sykkylven. No er sofaproduksjonen til alle marknader, bortsett frå den til USA, i Sykkylven.

– Det tyder at vi no produserer fire modellgrupper på fabrikken i Sykkylven, seier Småge.

Det er no 180 tilsette på fabrikken på Aure. Nokre har fått flytte over til fabrikken på Ikornes for å få kortare pendlarveg.

Småge fortel at fabrikklokala er blitt pussa opp og kantina blitt gjort lysare og trivelegare.

– Det skal difor ikkje stå på arbeidsmiljøet når vi tek imot våre nye arbeidarar frå hareid, seier Ole André Småge.