Snøkaos på Hovden mandag morgon

Måndag morgon kom vinteren til Sunnmøre.

Det har skapt fleire problem på Hovden flyplass Ørsta/Volda. Widerøe opplyser at dei førebels brukar Vigra i Ålesund som flyplass i staden. På grunn av snø på rullebana kunne flya ikkje lande på Hovden.

Ut og reise? Her får du rutar og vegmeldingar

Måtte lande i Ålesund

Eit fly frå Oslo som skulle lande på Hovden mandag morgon fekk ikkje landa på grunn av snøfallet.

– Flyet var ein time ekstra i lufta i håp om at ein skulle få rydda unna snø på rullebana, men til slutt måtte vi sende flyet til Ålesund i staden, seier informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

Dette flyet skulle gått frå Hovden til Oslo, men flyet står framleis i Ålesund.

– Flymaskina står no i Ålesund, vi håper at returen kan gå innom på Hovden og plukke opp passasjerane. Men om det går, veit vi ikkje. Alt er avhengig av om dei får rydda unna snøen, seier Solli.

– Aller siste status no er at vi har eit fly på veg frå Oslo til Hovden, som er i lufta akkurat no, som vi håper skal få komme ned på Hovden. Men om flyet får landa, det veit vi ikkje enno. Vi kryssar fingrane.

I Ålesund går førebels flytrafikken som normalt.

Roleg på vegen

Biltrafikken derimot ser ut til å gå som normalt. I alle fall har det ikkje vore nokon telefonstorm frå Sunnmøre til Statens vegvesen.

– Det er stille og roleg på Sunnmøre, seier trafikkoperator Runar Kvalshaug til Smp.no.

– Einaste melding vi har fått er eit vogntog som står med eit hjul i grøfta på fylkesveg 650 mellom Stordal og Liabygda. Her er det mogleg å passere.