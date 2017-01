Åpner likevel kommuneforhandlinger

Forhandlingsutvalgene i Eid og Selje kommuner er samlet på Gloppen Hotell, Sandane, i forbindelse med forhandlinger om kommunesammenslåing mellom de to kommunene.

Forhandlingsmøtet i morgen, onsdag, ble først besluttet lukket for pressen med hjemmel i Kommuneloven.

Etter innspill fra lokalavisa Fjordenes Tidende har ordfører Alfred Bjørlo sendt ut en redegjørelse tirsdag kveld.

- Etter innspill fra media og avsjekk med prinsippavgjørelse fra Sivilombudsmannen i tilsvarende sak, har vi konkludert med at dette ikke er korrekt håndtert fra vår side. Vi beklager at dette ikke har blitt avklart før, skriver Alfred Bjørlo, som nå altså inviterer pressen til forhandlingsmøtet.

- Vi er samtidig glad for at pressen er "på vakt" og at vi ble korrigert slik at vi fra nå av kan gjøre ting korrekt, skriver ordføreren.