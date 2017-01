Mener brannalarmen var slått av og at branndørene sto åpne

NRK Sogn og Fjordane mener å ha opplysninger som viser at brannvarslingsanlegget ikke var på, under brannen i Selje Hotel, natt til 25. november. Tre menn er sikta og varetektsfengsla etter brannen.

– Jeg hørte ingen brannalarm da jeg var oppe mellom 02.30 og 03.00. Det var ingen varsling som gikk, sier Ola Hove til kanalen. Han bor nært hotellet og skal ha vært vitne til brannen.

NRK opplyser å ha snakka med en rekke aktører i tillegg til Hove og skriver videre at de, med bakgrunn i den informasjonen de har, også mener å vite at de to branndørene i hver ende av romfløya sto åpne under brannen.

Politiet ønsker ikke å gå inn på konkrete opplysninger i saka nå.

– Dette av hensyn til etterforskinga, som er inne i en viktig fase, sier politiadvokat Magnus Engh Juel.

Det tre som er sikta i saka har alle nekta straffskyld.

