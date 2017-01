Nå skal rutetider og billettkjøp samles i èn app

– For første gang i Norge vil nå planlegging, sanntidsinformasjon og billettering være tilgjengelig i en og samme løsning, skriver Fara i en pressemelding.

Per i dag har Møre og Romsdal en billett-app der det er mulig å kjøpe billett, men denne gjelder kun for deler av fylket. Mens man må inn på nettsiden for å finne ruteinformasjon.

Nå skal dette samles på appen - som i tillegg skal gi informasjon om avvik og sanntidstrafikk og kunne regne ut beste rute.

Appen skal være tilgjengelig for hele fylket i løpet av våren 2017, lover pressemeldingen.