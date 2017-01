Ordførere med felles brev til Ketil Solvik-Olsen

Det kommer fram i et brev underskrevet elleve ordførere som er sendt til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Ordførerne ber om at Møreaksen må få oppstart i perioden 2018-2020, mens Hafast planlegges ferdig til oppstart i 2023.

–Møreaksen er ferdig planlagt og den beste løsningen for kryssing av Romsdalsfjorden. Dette prosjektet må komme i gang snarest. Hafast har kommet langt i utviklingen av ny broteknologi for kryssing av Sulafjorden og vil være klar for oppstart i 2023, står det i brevet.

– Vi har en klar forventning om at målet om fergefri E39 i løpet av 20 år opprettholdes, og at regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan er konkret på videre fremdrift for de enkelte fjordkryssingsprosjektene. Dette er viktige prosjekter som vil styrke regionen. Møreaksen og Hafast forsterker effekten av hverandre, skriver ordførerne.

Brevet er underskrevet av følgende: