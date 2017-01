Vogntog sperrer E136 ved Verma

Klokka 18.17 melder politiet i Nordmøre og Romsdal at et vogntog har kjørt seg fast på E136 ved Verma. Det er uklart hvor lenge vegen vil bli stengt.

Både mannskaper som jobber med veivedlikehold og politiet er på vei til stedet.

– Vogntoget står i bakkene opp mot Verma, noe ytterligere informasjon har jeg ikke. Det er umulig å si hvor lenge vegen blir stengt. Jeg har ikke peiling, sier operasjonsleder Rolf Anders Korstad.

Ingen personer er skadd.

– Vi har fått en del rapporter om problemer med vogntog, og uten at jeg har fått det bekreftet så er det flere kjøretøy som har kjørt seg fast i samme bakke, opplyser vakthavende operatør ved Vegtrafikksentralen til smp.no.

Det kommer til å bli stopp og venting, særlig for en del vogntog i området.

– En må anta at det er glatt. Det var en innringer som sa at det var en personbil som først hadde stoppa, og da ble det bråstopp for de bak. Så var det snakk om biler som hadde kjørt i grøfta etter det, opplyser sentralen.

