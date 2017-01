Uforsvarleg drift av legekontor

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har handsama ei klage på Selje legekontor som ei tilsynssak.

På grunn av lengre fråvær og hyppig korttidsfråvær av lege blei det meldt ei bekymring kring situasjonen.

Også i 2015 slo Fylkesmannen fast at det var uforsvarleg drift av legekontoret, og meinte det hadde vore problem ved organisering av legetenesta.

Ifølgje eit brev Sunnmørsposten har tilgang til, har det gjennom fleire år vore problem med legefråvær, noko som har gått utover pasientar og kollegaer.

– Når legen var fråverande har det ikkje vore ordning for fråversdekning mellom legane, til dømes lesing av post som gjeld fråverande leges pasientar. Dette har ført til at fleire hundre usignerte prøvesvar/epikrisar vart liggjande urørt. Dette var tatt tak i etter uromelding og påfølgjande brev frå assisterande fylkeslege hjå Fylkesmannen til Selje kommune.

Dei andre tilsette legane har forsøkt å melde frå om problema til kommunen, og meinte at kommunen ikkje følgte opp pliktene sine i samband med dette.

Fylkesmannen har fått opplyst at kommunen har rekruttert to nye legar, men meiner det ikkje synest å vere gode rutinar for til dømes å skaffe vikarar omgående når det trengst.

– Her må kommunen få på plass rutinar som gjer at pasientar og dei resterande fastlegane vert ivaretatt og at legane har moglegheit til å følgje opp pasientar på tilfredsstillande vis ved lengre fråvær av kollega.

Sunnmørsposten har førebels ikkje kome i kontakt med rådmann Ørnulf Lillestøl i Selje kommune for en kommentar.