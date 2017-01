Advarer mot Veøy-veg

– Veøya representerer et landskap med unike kulturminner av nasjonal verdi fra ulike perioder av vår forhistorie. Disse kulturminnene er dessuten automatisk fredet i henhold til Kulturminneloven av 1978. Å bygge en europaveg over denne øya kan ikke karakteriseres som annet enn «helligbrøde»; et overgrep både mot fortidas og framtidas romsdalinger.

Det skriver professor Brit Solli i et leserbrev i Romsdals Budstikke i samband med planene for den såkalte Romsdalsaksen.

– Skal Romsdalsaksen realiseres må vegen legges i tunnel fra Sekken til fastlandet, legger professoren til.

Initiativtakerne bak Romsdalsaksen mener imidlertid at de har en løsning for vegen, som de mener legges utenom de fredede delene av Veøya.