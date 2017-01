Bik Bok, Brun og Blid og Nettavisen kan få verstingpris

Prisen ble opprettet som en motvekt til reklamepress og ensidige skjønnhetsidealer, og ifølge Press ser den ut til å trenges mer for hvert år.

– Burde skamme seg

– De tre nominerte burde alle skamme seg over hvordan de påvirker ungdom, sier Press-leder Karoline Steen Nylander.

– Vi ser at stadig flere unge sliter med dårlig psykisk helse, og mye av dette skyldes aktører som disse. Vi har også i år nominert en medieaktør. Dette vitner om at mediene og nyheter spiller en stor rolle i unge menneskers liv. Da kan vi ikke ha aktører som ødelegger ungdoms selvbilde uten å kjenne på ansvaret, fortsetter hun.

Bik Bok kjenner seg ikke igjen

Kleskjeden Bik Bok er nominert for å fremstille ensidige idealer, samt å bruke unødvendig seksualisering rettet mot et særlig ungt publikum, ifølge Press.

– Vi syntes naturligvis at det er beklagelig å være nominert til Gullbarbie. Men vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen, sier innkjøpssjef Renè Høgsted i Bik Bok til NTB.

– I Bik Bok jobber det stort sett kvinner, både i butikk og på kontor. Vår kommunikasjon er laget av kvinner for kvinner, og i våre sosiale medier vises i all hovedsak kundenes egne bilder. Bik Bok er også kjent for å støtte unge kvinners rettigheter gjennom vårt langsiktige samarbeid med Plan, sier han videre.

Nettavisen nominert

Nettavisen er nominert for Side2 og Side3, som ifølge Press er bygd på gamle kjønnsroller og har svært seksualiserte saker.

– Jeg kan godt være enig i at mediene i seg selv gjerne er sexfiksert, men Side2 har en svært stor del av innholdet sitt fra de én million bloggerne vi har via blogg.no. De speiler samfunnet rundt seg på godt og vondt, og det mener vi er viktig for målgruppen. Side2 er Norges største magasin for kvinner i alderen 18-35 år nettopp på grunn av at vi løfter fram vanlige folk og ikke bare kjendiser, sier magasinsjef Gaute Tyssebotn i Nettavisen.

– Side3 er et magasin for menn, og for hver sak vi publiserer med «de hotteste damene» publiserer vi ti om vitenskap, historie, menns helse, motor, kultur, trening og teknologi. Så det virker her som om juryen ikke har lest magasinet de har nominert. Så jeg er helt uenig, og mener disse sidene ikke er representative for den korte begrunnelsen som er gitt, fortsetter Tyssebotn.

– Virker retusjert

Solariekjeden Brun og Blid har ifølge Press reklamer som virker retusjert, og organisasjonen beskriver modellene som like og veldig lettkledde. NTB har bedt kjeden om en kommentar til saken, men har ikke fått svar.

Press oppfordrer alle barn og unge til å gi sin stemme, og det skjer på gullbarbie.no fram til 5. februar.