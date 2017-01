Ble oppmerksom på båt som holdt «rar» kurs

Det var i mai 2016 at mannen, som er bosatt i en bygd på Sunnmøre, bestemte seg for å kjøre båt.

– Med en promille målt til 2,61 to timer etter gjerningstidspunktet har tiltalte ført småbåt med motor. Det er ingen tvil om at tiltalte var kraftig beruset under sitt forsøk på å manøvrere inne i småbåthavna, hevder Sunnmøre tingrett.

Et vitne sto på land og observerte.

Fullstendig kaos i havna

– I det han kom inn på havneområdet ble han oppmerksom på en båt som holdt en «rar» kurs ute i havna. Båten kjørte inn i en stake i sjøen og deretter bakket den inn i en flytebrygge. Så drev båten bakover før det ble gitt hardt pådrag på gassen. Båten kjørte seg inn i en steinmur i forkant av en slipp/båtopptrekk før den drev tilbake til flytebrygga, der den ble liggende.

Vitnet løp ut på flytebrygga og fikk fortøyd båten. Vitnet fikk også kontakt med båtfører som var sterkt beruset.

Ifølge Sunnmøre tingrett hadde båtfører en kraftig motor.

Ikke ubetydelig risiko

– Tiltaltes atferd har utgjort en ikke ubetydelig risiko for folk og verdier i havna, står det i dommen.

Konklusjonen er fengsel i 18 dager og kjøreforbud for småbåt med motor i en periode på ett år.