Hun blir ny markedssjef i bymisjonen

Bymisjonen har overtatt den gamle metodistkirken i Ålesund sentrum der de skal åpne et bymisjonssenter.

Kirkens Bymisjon med mange planer etter kjøp Kirkens Bymisjon Møre har mange planer, etter at de rett før jul kjøpte Metodistkirken.

– For å starte opp senteret er vi avhengige av lokale støttespillere i næringslivet. Det er også grunnen til at vi oppretter ei stilling som får ansvaret for samarbeidet med næringslivet, sier Anne Karin Zeitz som er daglig leder for Kirkens Bymisjon Møre.

Ålesund: Varme skjerf i bysentrum Siden tirsdag har hjemmestrikkede oransje skjerf hengt rundt omkring i Ålesund.

Johanna Soderling Romestrand kommer fra jobben som salgssjef i Sunnmørsposten og har tidligere arbeidet med kommunikasjonsstrategi, PR og prosjektledelse for nasjonale og internasjonale merkevarer og bedrifter.

Flere Ålesund-nyheter? Sjekk vår byside

I ei pressemelding sier hun at jobben i bymisjonen er et meningsfylt og viktig oppdrag.

– Jeg er stolt over å få representere en organisasjon som inkluderer alle uansett bakgrunn, religion, legning og livssituasjon, sier den nye markedssjefen.

Les flere nyheter fra Ålesund