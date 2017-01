Ny konferanse i Giske

– Dette blir en fiskerikonferanse som tar for seg de store endringene fiskerinæringen står overfor og mulighetene dette fører med seg, opplyser arrangørene bak konferansen « The next wave» i en pressemeldling

Konferansen finner sted i Øygardshallen 4. mai.

Utgangspunktet er utviklingen som skjer med fangst, logistikk, teknologi og produkt innenfor villfisk.

– Vårt mål er å skape en arena der vi snakker om fremtid og muligheter i en bransje som vokser formidabelt. Tematikken vil i hovedsak dreie seg om teknologi, produktinnovasjon, nye forretningsmodeller og rammebetingelser, opplyser arrangørene.