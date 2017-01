Samlet krav om fjordkryssinger

I et felles brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, ber de om at begge prosjektene må komme med i rulklerigen av Nasjonal Transportplan (NTP).

Sikre oppstart

Ordførere med felles brev til Ketil Solvik-Olsen – Nå må Møreaksen og Hafast må inn i Nasjonal Transportplan, er beskjeden fra et samlet ordførerkorps fra Herøy i sør til Molde i nord.

-I arbeidet med regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029 vil vi be samferdselsministeren om å sikre oppstart av Møreaksen i 2018 og ferdig planlegging av Hafast til oppstart i 2023, hegter det i brevet, som er underskrevet av et 30-talls næringslivstopper i Møre og Romsdal.

Der slår de fast at Møreaksen er klar for oppstart i 2018. Reguleringsplan er vedtatt og prosjektet kan realiseres med bruk av kjent bro- og tunnelteknologi. Møreaksen må derfor sikres oppstart så tidlig som mulig.

Hafast i 2023

Møreaksen vil gi jobb til 500 Allerede fra neste høst kan arbeidet med Møreaksen skape 50 nye arbeidsplasser – fortrinnsvis til ingeniører. Når bygginga starter vil dette gi jobb til ca. 500 personer i fem år.

Hafast har kommet langt i arbeidet med å utvikle egnet broteknologi og vil ifølge Statens Vegvesen kunne være klar til oppstart i 2023. Hafast må sikres oppstart så snart prosjektet er ferdig planlagt.

- En rekke fagmiljøer har regnet på den effekten Møreaksen og Hafast vil ha på næringsutviklingen i fylket vårt. Konklusjonene er entydige. Både Møreaksen og Hafast vil hver for seg gi stor positiv nytte for næringsliv og arbeidsplasser i regionen. Men det mest interessante er at de to prosjektene også forsterker nytten av hverandre når begge står ferdige, sier styreleder for Møreaksen, Erik Berg, i ei pressemelding.

Effekt for Oslo

Styreleder i Hafast, Gunvor Ulstein, viser til flere utredninger som støtter opp om at E39 også vil ha effekt for Oslo-regionen.

Brevet med støtte fra store deler av næringslivet avviser alternativer til disse fjordkryssingene. I det siste har forkjemopere for Romsdalsaksen våknet.

-Ikke omkamp

- Omkamp mot vedtatte traseer er fullstendig uaktuelt. I næringslivet er vi avhengige av stabile rammebetingelser over tid. Vi investerer langsiktig, og da krever vi at myndighetene også er stabile og langsiktige i sine beslutninger. Hvis ikke skaper det usikkerhet for næringslivet og arbeidsplassene i regionen. Møreaksen og Hafast er vedtatt av regjeringen. Derfor må Møreaksen og Hafast bygges, og det må skje snarest mulig, sier Ulstein.