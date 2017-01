Surfet overgrepsbilder - frifunnet:

Fjordane tingrett har avsagt dom i rettssaken mot en mann i 40-årene som var tiltalt for besittelse av over 300 bilder som viser overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Ifølge tiltalen fant politiet rundt 300 bilder på tre datamaskiner som ble beslaglagt hjemme hos mannen.

Politiet mener mannen planmessig gjorde seg kjent med overgrepsbildene, mens både mannen og hans forsvarer mente bildene dukket opp på skjermen ved tilfeldigheter under surfing etter lovlig pornografi.

Politiets etterforskere fant spor etter overgrepsbilder, såkalte temp-filer som lå lagret på maskiner. Dette er filer som nettleseren automatisk lagrer på maskina for raskere surfing.

Frifunnet

Retten fant det ikke bevist for at mannen hadde lagret bildene selv på maskina og på den måten vært i besittelse i lovens forstand.

- Det er ingen holdepunkter for at manne har søkt etter overgrepsbilder. Det er heller ikke bevist at han aktivt lagret bildene på maskina, heter det i dommen fra Fjordane tingrett.

Automatisk lagring

Politet fant bildene i mappa "Temporary Internet Files". Ved gjennomgang av mannens datamaskiner fant politiet 165.000 bildefiler. 300 av disse var overgrepsbilder mot barn. Retten var i tvil hvorvidt mannen planmessig hadde kommet over disse 300, eller om det var tilfeldig.

- Etter en samlet vurdering har retten kommet til at en ikke kan være tilstrekkelig sikker på at tiltalte planmessig har gjort seg kjent med overgrepsmaterialet, skriver tingrettsdommer Gunnhild Grove i dommen.

Han ble derfor frifunnet for denne tiltaleposten. Samtidig ble han idømt ei bot på 10.000 kroner for brudd på ilagt besøksforbud.

Politiadvokat Sissel Kleiven sier til smp.no at politiet vil lese dommen grundig før påtalemyndigheten vurderer å anke frifinnelsen.

- Dette var en svært spesiell sak i og med at vi ikke fant bevis for at mannen hadde søkt aktivt etter overgrepsmateriale ved hjelp av søkeord, sier Kleiven.