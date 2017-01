Vêr-trøbbel sør for Stad

Meteorlogisk institutt har sendt ut OBS-varsel om vanskelege køyreforhold i fjellet i Sør-Norge på grunn av vind, snø og snøfokk.

I Måløy er ferja på sambandet Måløy-Oldeeide innstilt inntil vidare på grunn av vêret, melder Fjord1.

Her kan du sjekke trafikkmeldingar for Fjord1 sine ferjer.

Det er også kolonnekøyring over Vikafjellet i Sogn og Fjordane. Statens vegvesen melder om vekslande snø- og isdekke og fare for glatte parti og elg på riksveg 15 over Strynefjellet. Vegen blir mellombels stengd ved Ospelitunnelen grunna sprenging av snøfonn mellom klokka 10.45 og 11.15.

Her kan du sjekke trafikkmeldingar frå Statens vegvesen.